"En el instituto tuve una época en la que no sabía muy bien hacia dónde iba y luego me enmendé", destaca Roberto Leal, que recuerda en este vídeo un momento clave que vivió con su padre y que hizo que se pusiera las pilas. "Me tiró del collar y me dijo estudia, que yo no he podido", recuerda el presentador, que explica: "Eso fue una llamada de atención en plan que él empezó a trabajar con 11 años en los albañiles y no tenía otra opción".

"Yo tenía otra opción, pero yo las tengo porque él y mi madre con su esfuerzo me podían pagar una carrera y... estudié", destaca Roberto Leal, que afirma que su padre hablaba poco, "pero cuando hablaba, hablaba". Y es que el presentador se emociona al ver un vídeo de su infancia y recordar a su padre, fallecido hace cuatro años. "Ese es mi padre", afirma Roberto Leal, que no puede contener las lágrimas al verlo.

El presentador afirma que eran una familia feliz: "No recuerdo ni donde era esto. Eso era vida". "Él vivió mi oficio, el éxito y los momentos grandes ya no tanto", recuerda Roberto Leal a su padre. Puedes ver el emotivo momento en el vídeo principal de esta noticia.