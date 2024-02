"Muchas veces hablamos del niño y tú fuiste a la televisión con 13 años", recuerda Albert Espinosa al presentador, al que le enseña ese momento en el que fue presentado por Jesús Vázquez. "Yo fui porque otros vecinos de mi barrio habían ido antes y como quedaron muy graciosos les preguntaron si no tenían más gente así", cuenta Roberto Leal, que explica que sus amigos le nombraron a él.

"Me llamaron a mí y fue una aventura", recuerda el presentador, que cuenta la emoción que le hizo conocer a Jesús Vázquez: "Me hice muchas fotos con él". Sin embargo, cuando llegó a su casa, la cámara de fotos no tenía carrete: "No tengo ningún recuerdo de aquel viaja a Madrid más allá de este vídeo".

"Mi padre y mi madre era de las primeras veces que habían ido a Madrid y les tenía entre el público", destaca Roberto Leal, que habla de su familia en el vídeo principal de esta noticia: "Mi padre era albañil y murió hace cuatro años".