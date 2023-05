"Como sabemos que arriba está Maruja, al menos gástale alguna broma", le pide Albert Espinosa a Fernando Tejero en una divertida parada de este particular 'camino a casa'. "Cartero comercial, ¿me abre?", dice con una voz impostada al telefonillo cuando su prima lo descuelga.

El presentador del espacio se ríe con la ocurrencia de su invitado. "Tú eras un cabrón de pequeño. Estabas todo el día así, ¿no?", acusa al actor, que le mira con cara de pillo.

"¿Quién es?", pregunta Maruja una y otra vez desconfiada. "Prima, que soy yo", intenta decirle, pero ella no le escucha bien."¡Es Fernando!", grita Albert Espinosa.

La mujer se asoma para el balcón para descubrir a su primo en compañía del presentador. Ambos la saludan en la lejanía, pero ella vuelve a entrar en casa. "No quiere, no quiere", apunta 'Espi' y puede que sea así... o no.