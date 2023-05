A pesar de ser una persona simpática, alegre y optimista, Albert Espinosa, el creador de 'El camino a casa', el nuevo programa que se estrenará en laSexta el próximo jueves, se autodefine como un terrorista emocional. El término, cuenta el escritor en una entrevista concedida en exclusiva a laSexta.com, está inspirado en su admirado Antonio Mercero. "Decía que hacer ternura en televisión era casi como cometer un delito", comenta.

Y precisamente, ternura es lo que desborda este nuevo formato que nos llevará a recorrer de su mano la infancia de seis personajes famosos, que volverán a pasear por el camino que tantas veces recorrieron cuando eran niños, desde el patio del colegio hasta la casa en la que crecieron.

Así surgió la idea de 'El camino a casa'

La idea, cuenta, nació del momento en el que él ya no pudo volver a hacer ese trayecto. "Recuerdo que con 14 años se truncó mi camino a casa porque estuve en un hospital durante mucho tiempo y no volví al colegio y a partir de ahí siempre mitifiqué ese momento".

El conductor de 'El camino a casa' nos cuenta en esta charla su propia experiencia vital, marcada por el cáncer que padeció de los 14 a los 24 años. "Pero yo fui muy feliz", recalca. "Perdí una pierna, un pulmón y un trozo de hígado, pero yo siempre digo que las pérdidas son ganancias. Entonces, yo no perdí una pierna, gané un muñón; yo no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir, y como me quitaron el hígado en forma de estrella yo siempre digo que llevo un sheriff dentro", reflexiona con una sonrisa.

De 'Pulseras Rojas' a 'El camino a casa'

Parte de esa felicidad, cuenta, tuvo la suerte de plasmarla en la serie 'Pulseras Rojas'. "Ganamos dos Emmys de la televisión, Spielberg hizo su versión y se ha hecho en 18 países. Yo tuve la suerte de salir, tuve un golpe de suerte y pude contar mi historia, que es una promesa que nos hicimos entre todos, que si alguien salía, contaría nuestra historia para, más que hacerla universal, mostrar cómo son los niños con cáncer. Son niños con una energía increíble, cada vez que les voy a ver me muestran un camino muy bonito".

Cuando Albert Espinosa se convirtió en guionista, antes de llevar a cabo la serie, tuvo la idea de hacer este programa de entrevistas. Así, 12 años después del estreno de su serie en Antena 3, Albert Espinosa ha hecho realidad su proyecto de desarrollar un formato televisivo diferente. "Es una idea que me rondó durante mucho tiempo. Después de la pandemia, me apeteció hacer de presentador y realmente es un formato que sirve para volver a la infancia. Ha servido para llevar a seis personajes famosos a sus recuerdos y no solo saber quiénes son, sino también quiénes eran", explica en esta conversación.

"Yo quería que la gente llorase, se emocionase", reconoce sin pudor. "Creo mucho en que puedes hacerte añicos con tus sentimientos. Romper a reír, romper a llorar y de hecho aquí, hay un poco de todo y también esa ternura que te lleva a la emoción". A través de una acción física, como es recorrer su camino a casa, que han hecho miles de veces, los invitados del programa "llegarán a su niño interior".

Un viaje a la infancia de la mano de Albert Espinosa

Pero Jesulín de Ubrique, Rosa López, Fernando Tejero, Ana Peleteiro, Luis Tosar y Pocholo no son los únicos que vuelven a ser niños en 'El camino a casa'. "Yo les tenía que mostrar también mi camino. Era lo justo. Les cuento muchas cosas y ellos también y así se crea algo muy precioso, que es esa especie de emoción que creo que a la gente, cuando vea el programa, le tocará y querrá hacer su propio camino a casa", opina Albert Espinosa. "Creo que es muy interesante en el programa cómo los personajes te acaban mostrando sus emociones, su dolor o cómo se construyeron como personas; los trucos que tienen para construirse como personas. Es un programa que te divierte mucho, que te entretiene y que hay un momentito de emoción que tiene que ver con intentar tocarles el corazón", asegura.

Para que las emociones fueran más auténticas, Albert pidió que los invitados no fueran conocidos ni amigos suyos. "Yo conozco a gente que es famosa pero que no quería llevarles a 'El camino a casa' porque se notaría la amistad y sería más difícil emocionarles, tocarles, divertirles", explica. De cada una de las personas a las que ha acompañado en este viaje en el tiempo, atesora un recuerdo, un sentimiento, una confesión.

"Me ha fascinado mucho la inteligencia de Jesulín, la bondad extrema de Pocholo, la empatía y la emoción de Rosa López y Fernando Tejero. Son personas muy empáticas que hace de los problemas de los demás los suyos propios. También me ha llamado la atención la fuerza, casi de una tigresa, de Ana Peleteiro. A Luis Tosar, yo lo había mucho como actor, pero nunca habíamos visto cómo fue de niño y adolescente. Yo creo que sorprenderá mucho el Luis Tosar niño y adolescente, que es muy diferente a todo lo que habíamos visto y que es muy honesto y muy auténtico", se sincera en esta entrevista.

"Con Jesulín - quien protagoniza la primera entrega que se emitirá este jueves y que ya está disponible en ATRESplayer Premium- me emocionó mucho el momento que entró en su casa. Yo creo que cuando alguien vuelve a la que fue su casa después de 37 años, a su casa de cuando era niño, donde compartían las habitaciones, con sus padres todavía vivos, te lleva a una emoción, porque notas cómo quieres volver a lo que eras. Tuvimos la suerte de entrar en aquella casa a la que no había vuelto".

Pocholo también llegó a su corazón. " Ves a alguien tan bondadoso... Él tuvo un vínculo muy fuerte con su madre. De pequeño siempre estuvo muy pocho y de tanto 'pocho', 'pocho', le acabaron llamando 'Pocholo'. Cuando hablaba de su madre a mí me emocionaba", reconoce.

Anécdotas tras las cámaras

Albert recuerda una divertida anécdota que sucedió tras las cámaras de rodaje con el aristócrata. "Tuvimos un caballo, porque Pocholo monta a caballo. Cuando te saluda, te da un golpe muy fuerte y le dio al caballo tan fuerte que lo 'pocholizó' y el caballo se escapó por toda la calle. Aquello parecía 'El planeta de los simios'. Se fue corriendo por la playa. Fue un momento terrible pero también muy divertido ver que un caballo se va desbocado... fue muy divertido".

Con Jesús Janeiro, también vivieron una experiencia digna de mencionar. "En el cole de Jesulín no nos querían dejar rodar en el último momento a no ser que Jorge Salvador (productor de El Hormiguero) diera una conferencia y los niños le cantaran su canción. Entonces, entregamos como rehén a Jorge Salvador y les dio una clase y le cantaron su canción", relata entre risas.

"Con Rosa estuvimos en su barrio, un sitio precioso con una gente increíble. Pero en un momento dado, nos metimos en unas calles que no le agradó a mucha gente y escuché a un chico decir 'como déis dos pasos más, ya veréis'. Yo paré en seco, Rosa quería continuar con ese camino y yo le dije 'no, no, vamos por ahí'", rememora en esta entrevista. Sin embargo, lo más divertido para él han sido los admiradores de los invitados. "Te cuentan historias asombrosas, de cuando eran pequeños y anécdotas realmente muy divertidas".

Su primera experiencia como presentador

En su trayectoria profesional, Albert Espinosa ha sido "director de cine, guionista, actor de cine, actor de televisión y actor de teatro en casi 20 obras", enumera. "La gente me ha visto en colaboraciones y entrevistas, ha leído mis libros... pero es verdad que nunca había sido presentador. Como tenía este formato en mente (junto a otros dos, de un 'late night' y un concurso), dije que si un día me lanzaba lo quería hacer yo mismo. Por eso nunca había contado la idea de 'El camino a casa' y me la guardaba, por si podía hacerlo", comenta. "He recibido ya más ofertas y no descarto seguir haciendo 'El camino a casa' obviamente. Ojalá lo podamos hacer otros años. Pero hacer otros programas estaría chulo", reconoce.

"Creo que ha sido un viaje maravilloso de una ventana de hospital a la pequeña pantalla", concluye.