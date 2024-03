Los recuerdos se agolpan en la memoria de Alaska, una de las invitadas de esta temporada de El camino a casa. La cantante revive junto a Albert Espinosa algunos de los momentos más destacados de su infancia. En ellos aparecen los personajes más emblemáticos de las series infantiles de la época, como Flipper o La Hormiga Atómica. El presentador tiene una sorpresa muy especial que hacerle, con cromos y posters de sus animales favoritos.

"Yo de pequeña era de animales", le cuenta al escritor y guionista. No le gustaban tanto los niños. De hecho, pasaba bastante de ellos. "Los niños no me gustaron nunca. Los niños de mi edad siempre me han parecido aborrecibles", acaba confesando, no sin antes aclarar que ahora, los adora.

"Oye, si dices que te encantan los niños, ¿cómo es que no has tenido niños?", se atreve a preguntarle Espinosa. La artista tiene muy clara su respuesta. "Porque no quiero ser madre. Una cosa es que te encanten los niños. Yo tendría un parvulario. Un parvulario para ir por las mañanas, verlos. Verlos, jugar con ellos, malcriarlos, y se los devuelvo a sus padres y que los críen", contesta.

"A los niños hay que criarlos... y yo no estoy dispuesta", resume en pocas palabras.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de El camino a casa emitido el pasado 29 de febrero. Disfruta esta semana de El camino a casa de David Bustamante.