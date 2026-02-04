Una psicóloga advierte: el primer año de relación es el espejo para saber "qué podemos esperar de nuestra pareja"

En Aruser@s, vuelven a reflexionar sobre las relaciones sentimentales a partir de las palabras de la psicóloga experta en pareja Silvia Congost: "Si en los primeros meses no se producen esos síntomas, nos vamos despegando y perdiendo".

Según explica la psicóloga Silvia Congost, el primer año de relación es determinante para entender qué tipo de vínculo se está construyendo en pareja. La especialista señala que, si "tras seis meses hay falta de interés", como no tener ganas de verse, no echarse de menos cuando pasan días sin contacto o no existir deseo sexual, es normal que la otra persona no se sienta a gusto.

"En los primeros meses, esa parte de obsesión y deseo que produce el enamoramiento es lo que va creando esa especie de pegamento que hace que queramos poner más para que esa relación funcione. Pero si no hay eso, si no se producen esos síntomas, nos vamos despegando y perdiendo", advierte la especialista.

"En el primer año, entre las ganas de empezar una vida juntos o pensar en un hogar, si se te va la ilusión, es mala señal, comenta entre risas la tertuliana de Aruser@s Alba Gutiérrez. Sin embargo, Alfonso Arús matiza que conoce a "muchas parejas" que pasaron un primer año complicado y que fue a partir del "segundo o el tercero cuando lograron estabilizarse".

"Quizá el primer año lo pasaron regular, pero tenían ganas de que la relación fuera bien", matiza Alba, una diferencia que, según los colaboradores, marca la línea entre una crisis pasajera y un desgaste emocional más profundo.