El 'dardo' de Roberto Leal a David Fernández en Pasapalabra: "Para lo que estás sumando puedes levantarte e irte"

"He quedado con un amigo que no veo desde hace mogollón, entonces, a ver si puede ser rapidito hoy", pide David Fernández en Pasapalabra a Roberto Leal, que se la devuelve con un divertido 'dardo'-

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el divertido "zasca" de Roberto Leal a David Fernández, conocido entre otros personajes por interpretar al Chikilicuatre.

"Dos programas queriéndote ir antes, no sé si el tercero tienes la tarde más libre para quedarte más...", destaca Roberto Leal a David Fernández, que bromea: "Qué va, he quedado con un amigo que no veo desde hace mogollón, entonces, a ver si puede ser rapidito hoy".

"Vale, vamos a intentar que sea rapidito, de todas maneras, para lo que estás sumando, puedes levantarte e irte", se la devuelve el presentador al actor entre risas.

