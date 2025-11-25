"Me suicido": una hostelera amenaza con abandonar la grabación de Batalla de restaurantes tras los ataques de otro concursante

"Lo que me falta por oír", explica Nati a Alberto Chicote después de que el chef le diga que el resto de hosteleros de Batalla de restaurantes piensan que su comida es de quinta gama: "Me voy del concurso eh, Chicote".

Alberto Chicote visita Las Diabluras de Nati, en el centro de Salamanca. Nada más llegar, Alberto Chicote lee al resto de restauradores que compiten contra ella en Batalla de restaurantes el cartel que tiene Nati en la entrada en el que cuenta su historia: "Después de ser copropietaria de un restaurante con una estrella Michelin decido abrirlo con la intención de llevar la buena cocina a todos los bolsillos".

Mientras el exitoso chef charla con Nati, el resto de restauradores inspeccionan el local y se muestran muy críticos con la higiene de la cocina. "La cocina muy pequeña, parece la despensa de mi abuela", asegura Manuela en este vídeo, donde, el más crítico, sin duda, es Juan, que insiste en que la plancha de Nati "está prohibida". Juan, Antonio y Manuela se quedan perplejos al ver el estado de la cocina de Nati y cuentan sus impresiones en el comedor a Alberto Chicote.

Incluso, cuando hablan sobre qué van a comer, Juan sorprende a todos asegurando que él no va a pedir nada. "He visto la cocina y no voy a comer nada", asegura Juan a Alberto Chicote, que no da crédito e, incluso, se llega a quitar las gafas alucinado con la actitud del dueño de 'De la Santa'. "A ver, yo no lo veo así, todo lo del congelador y la nevera estaba bien guardado y etiquetado, creo que estamos exagerando un poco", asegura Manuela, dueña de 'De la Dehesa a su mesa' en el vídeo, donde Chicote explica que no puede ni va "a obligar a nadie a que haga algo que no quiere". Eso sí, el exitoso chef se muestra tajante con Juan: "Pero claro, votar determinadas cosas sin haber probado... se me hace cuesta arriba".

Alberto Chicote decide visitar la cocina de Nati: "Que situación, no sé qué le ha pasado a este hombre porque, sinceramente, no estamos hablando de la cocina de 'El Bulli', pero no me parece un sitio para decir que no va a comer nada". "En mis 14 años no he intoxicado a nadie", insiste Nati, que se muestra más indignada aún cuando Alberto Chicote le confiesa que el resto de restauradores se preguntaban si su cochinillo lo elaboraba ella o era de quinta gama.

"Me suicido, lo que me falta por oír, me voy del concurso, eh, Chicote", amenaza Nati, que se muestra tajante: "Es que si vamos en ese plan... menos los helados, elaboro todo yo aquí".

