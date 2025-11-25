Nati dejó un estrella Michelin para abrir un local con precio asequible: "Esa estrella me costó sangre, sudor y lágrimas"

Nati, cocinera y dueña de 'Las diabluras de Nati' cuenta a Alberto Chicote cómo cambió un restaurante que tenía junto a su pareja por este pequeño local en el centro de Salamanca: "Me he liberado de la presión".

Alberto Chicote viaja hasta Salamanca para buscar el mejor tostón, visitando Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su mesa, con sus respectivos chefs y propuestas: Antonio Romo, propietario y jefe de cocina de Casa Romo; Nati Pérez, cocinera de Diabluras Gastrobar, Juan Antonio Pascual, encargado y propietario y jefe de sala del restaurante 'La Santa', en Alba de Tornes; y Manuela Ciobanu, propietaria y encargada de sala De la Dehesa a su Mesa, en Guijuelo.

En este vídeo, Chicote visita junto al resto de restauradores 'Diabluras gastrobar', el local de Nati en el centro de Salamanca. Nada más llegar, Alberto Chicote lee el cartel que tiene Nati en la entrada en el que cuenta su historia: "Después de ser copropietaria de un restaurante con una estrella Michelin decido abrirlo con la intención de llevar la buena cocina a todos los bolsillos".

Nati explica a Alberto Chicote que mientras su marido era el jefe de cocina, ella estaba en la sala en el restaurante que tuvo con una estrella Michelin mientras que en el local actual es también la cocinera. "Esa estrella me costó sangre sudor y lágrimas, a las dos años y medios de empezar a trabajar juntos la conseguimos", recuerda Nati en el vídeo, donde confiesa que "muchos clientes" le dicen "que vaya ahora a por ella", pero ella no quiere "ni loca".

