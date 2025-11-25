Alberto Chicote alucia al oír golpes en la cocina de Casa Romo: "Parece que tengo una escena de 'El Resplandor' allí"

"Nos ponen un plato descorchado y sucio, puede estar la comida exquisita, pero si el plato está sucio me da asco a comer", afirma Juan Antonio Pascual, dueño de 'La Santa',

Alberto Chicote busca en Castilla y León el mejor tostón, visitando Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su mesa, con sus respectivos chefs y propuestas. El tostón es un plato sencillo, donde lo más importante es el producto y el horneado necesario para conseguir el crujiente perfecto de la piel del cochinillo.

El exitoso chef visitará estos cuatro locales con sus respectivos responsables: Antonio Romo, propietario y jefe de cocina de Casa Romo; Nati Pérez, cocinera de Diabluras Gastrobar, Juan Antonio Pascual, encargado y propietario y jefe de sala del restaurante 'La Santa', en Alba de Tornes; y Manuela Ciobanu, propietaria y encargada de sala De la Dehesa a su Mesa, en Guijuelo.

El primer local que visitan es Casa Romo, situada en Santa Marta de Tormes. Mientras Chicote habla con Antonio Romo, el resto de restauradores inspeccionan el local y se muestran muy críticos con la limpieza del mismo. Sobre todo Juan, que ha mostrado que es un rival exigente. "Para mí no es acogedor", afirma Juan, que critica que su plato está sucio: "Puede estar la comida exquisita, pero si tengo un plato escorchado me da asco comer".

Por otro lado, mientras charlan en la mesa, Alberto Chicote se sorprende al escuchar los golpes de Antonio partiendo el cochinillo en la cocina con un plato. "Parece que tengo una escena de 'El Resplandor' allí", señala Chicote.

