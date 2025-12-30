Hoy, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote viaja a Cuenca para encontrar el mejor morteruelo

De los muchos platos que posee la gastronomía manchega, Batalla de restaurantes busca el mejor morteruelo de Cuenca, una receta basada en carne de caza menor autóctona, manteca de cerdo y pan.

En el programa de esta noche de Batalla de restaurantes, Alberto Chicote viaja a Cuenca con el fin de encontrar el mejor morteruelo, un exquisito plato típico de la zona basado en carne de caza menor autóctona, manteca de cerdo y pan.

Para conocer más detalles sobre esta receta, el equipo del programa de laSexta visitará El Sueño del Quixote, en San Clemente, el restaurante de Agustín Rubio. En Uclés, conocerá Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez, el restaurante que, como su nombre indica, es propiedad de Domingo Sánchez. En Cañada del Hoyo, visitará el restaurante de Marta Peñuelas, La Venta de los Montes, un establecimiento familiar que gestiona junto con su marido. La última parada será Cu4atro Sabores, uno de los locales que tiene Mario Fernández en Cuenca.

En esta temporada de Batalla de restaurantes

En este formato, uno de los de mayor éxito en el entretenimiento de la cadena, cuatro restaurantes de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando el plato típico de la zona.

Cada uno de los propietarios de la misma ciudad valorarán al resto de contrincantes de 0 a 10 en seis categorías clave. A ellos se sumará la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final.

La gran novedad de esta tercera temporada llega de la mano del propio Chicote con el tenedor amarillo y el tenedor rojo, con los que podrá restar puntos a los concursantes que no cumplan las normas del programa.

