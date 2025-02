Hoy, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote busca el mejor bacalao al pil pil de Bilbao

Esta noche, a las 22:30 horas en laSexta, Alberto Chicote se traslada hasta Bilbao para descubrir en Batalla de restaurantes qué local tiene un buen bacalao al pil pil. Y es que detrás de un buen bacalao al pil pil hay dedicación y esta cualidad la tienen los cuatros restauradores de este capítulo en Bilbao. Cuatro establecimientos de la capital y la provincia vizcaína competirán por hacer el mejor bacalao al pil pil en Batalla de restaurantes.

La ruta empezará en el municipio de Baracaldo, en Serendipia, donde conoceremos a su jefe de cocina, Luis Pereira, y seguirá en Laga, representado por el chef Jon Ander. El tercer encuentro será en el restaurante Gu2, de Mónica Pujana y, la ruta finaliza en el mismo lugar dónde empezó, en Baracaldo, concretamente en Doyuno, el restaurante de Javier Muñoz.

Así funciona Batalla de restaurantes

Alberto Chicote recorre el país para descubrir los restaurantes más destacados de cada región y conocer cuál es el mejor en la preparación de su plato típico. Un reto para el chef Alberto Chicote que aúna gastronomía y entretenimiento y que supone un gran desafío para la restauración española. ‘Batalla de restaurantes’ viaja esta temporada a 10 ciudades españolas: Córdoba, Málaga, Logroño, Bilbao, Barcelona, A Coruña, Albacete, Badajoz, Valladolid y Guadalajara. Esta semana, el programa estará protagonizado por Bilbao, a donde Chicote se traslada para encontrar el mejor bacalao al pil pil.

En Batalla de restaurantes, cuatro restaurantes de una misma ciudad y especializados en el mismo plato local, se enfrentan para obtener un premio de 10.000 euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo Para ello, los propietarios de los locales se valoran entre ellos, puntuándose en una horquilla del 0 al 10, en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio y precio. Además, también puntuarán la especialidad regional en la que compiten. Alberto Chicote también participará en las votaciones y, al final del programa, su puntuación será decisiva para confirmar la clasificación o darle la vuelta.

Batalla de restaurantes ha estrenado su segunda temporada mejorando la media de la primera y también la franja de los martes en temporada. De hecho, esta edición mantiene su gran sabor de boca y toda su emoción, logrando su mejor dato de sus nuevas entregas en su última emisión de la semana pasada: la visita a Logroño para encontrar las mejores patatas a la riojana consiguió así subir al 5,9% de cuota, reuniendo a 586.000 seguidores de media y más de 1,9 millones de espectadores únicos.

Batalla de restaurantes, producido por Atresmedia TV en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), ha sido creado por Good Times (Banijay), basado en el formato 'My Restaurant Rocks' y distribuido por Seven One Studios International. El formato, de amplio éxito internacional (suma 17 temporadas en Alemania y 9 en Italia y se ha adaptado en Francia, contando con diversos spin-offs), obtuvo el Premio Ondas 2022 por su versión catalana, ‘Joc de cartes’