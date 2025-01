"Sabe a amoniaco": Alberto Chicote se atreve a probar la merluza de Ebisu tradicional y confirma la teoría de Carmen

Tras investigar a fondo en la cocina de 'Ebisu tradicional' y descubrir que el pescado fresco brilla por su ausencia, Carmen, la chef ejecutiva de 'Atiborre', decide poner a prueba su teoría de que la merluza no está bien descongelada. Así, se arma de valor y pide el plato. "Yo no sé si me atreveré a comerlo", dice a punto de echarse atrás antes de darle siquiera un bocado. La rúcula y la 'salsa verde' que, a su juicio, no es más que aceite, tampoco ayudan a que se lance.

Aún así, se arma de valor y se mete un trozo en la boca. "Sabe a amoniaco", se queja. Tanto Txebiko como Roberto, de 'La despensa del marqués', le dan la razón. También lo hace Alberto Chicote, que pide hablar con Mariana, la propietaria del restaurante. "Tenemos aquí un problema con la merluza", le advierte.

Ella misma prueba su plato. "Parece un poco insípida, sí, pero no me sabe a amoniaco", dice intentando salir del paso. "Mariana, una de dos: o tiene poco paladar o quiere defender a su equipo a muerte", reflexiona Roberto ante las cámaras de Batalla de restaurantes. "Me preocupa que el cocinero no sepa que, realmente, eso está malo", afirma Carmen. "La forma que tiene de conservar el pescado no es la adecuada", sentencia.