La dueña de un restaurante estalla con un hostelero por "desprestigiar" Badajoz en Batalla de restaurantes

Manuel Gómez, propietario y cocinero de 'Koru'; Carmen González, propietaria y gerente del restaurante 'Bohemia' e Iván Gallego, gerente del 'Mellow' visitan 'Tierra nuestra', el restaurante de Andrés Fernández. Durante su visita a la cocina, Carmen e Iván estallan contra la "soberbia" de Manuel, quien les acusa de ser unos "ignorantes".

"Tengo la sensación contigo de que has venido a hablar de tu libro y hasta que no te lo compremos no nos vamos", confiesa Carmen a Manuel, que se defiende en el vídeo principal de esta noticia: "Yo he venido a demostrar que Extremadura tiene cultura gastronómica". "A mí me parece que con esta cocina pueden elaborar platos maravillosos", defiende la propietaria de 'Bohemia' mientas el propietario y chef de 'Koru', realiza una polémica reflexión: "Tiene su distribución, años y manera de trabajar, está bien. Para lo que es Badajoz. guay".

"A mí, esa parte de decir 'para lo que es Badajoz', es una forma de desprestigiar Badajoz", afirma rotunda Carmen, que responde a Manuel: "Badajoz tiene cosas maravillosas y tiene mucha calidad y nivel de hostelería". Una crítica hacia Manuel a la que se suma Iván, que lamenta que el el propietario y chef de 'Koru', no defienda Badajoz: "Hablas de tu cocina y de lo tuyo". "Tenéis una ignorancia sublime", responde Manuel al resto de hosteleros mientras que Iván, se defiende: "Tengo una humildad que tú no vas a tener en la vida".