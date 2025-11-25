Chicote, obligado a usar el tenedor amarillo tras los ataques de Juan en Batalla de restaurantes: "No has jugado limpio"

"Juan, no probar la comida de Nati para valorar con varios 0 lo que ni siquiera has querido probar y que creo que no estaba justificado no es jugar limpio", asegura Alberto Chicote al dueño de 'La Santa'.

Alberto Chicote busca en Castilla y León el mejor tostón, visitando Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su mesa, con sus respectivos chefs y propuestas. El tostón es un plato sencillo, donde lo más importante es el producto y el horneado necesario para conseguir el crujiente perfecto de la piel del cochinillo.

El exitoso chef visitará estos cuatro locales con sus respectivos responsables: Antonio Romo, propietario y jefe de cocina de Casa Romo; Nati Pérez, cocinera de Diabluras Gastrobar, Juan Antonio Pascual, encargado y propietario y jefe de sala del restaurante 'La Santa', en Alba de Tornes; y Manuela Ciobanu, propietaria y encargada de sala De la Dehesa a su Mesa, en Guijuelo.

Después de visitar los cuatro locales, Alberto Chicote reúne a los cuatro restauradores para que conozcan sus puntuaciones y debatir cara a cara. Nati descubre que los hoteleros le han puesto un 1,8 en su local e, incluso, Juan le ha dado hasta cuatro ceros. "Juan, ¿por qué has votado?, tú no deberías haber votado mi comida", afirma tajante Nati a Juan, quien se negó a comer en el local de Nati. "Me faltaste el respeto en mi casa", insiste Nati a Juan, quien es castigado por Alberto Chicote tras no haber querido comer en el local de Nati y, aún así, haberle puesto cuatro 0.

El presentador de Batalla de restaurantes le da un tenedor amarillo a Juan, lo que significa que le restará un punto de su puntuación final: "Juan, no probar la comida de Nati para valorar con varios 0 lo que ni siquiera has querido probar y que creo que no estaba justificado no es jugar limpio",

