Así es Casa Romo, el restaurante que conquista a Alberto Chicote en Salamanca

Casa Romo se convierte en el ganador de Batalla de restaurantes en Salamanca, seguido de De la Dehesa a su mesa. En la cola de la clasificación aparece 'De la Santa', tras recibir el tenedor amarillo de Chicote.

Alberto Chicote viaja hasta Castilla y León en busca del mejor tostón. Para ello, el experto visita Casa Romo, Las Diabluras de Nati, De la Santa y De la Dehesa a su mesa, con sus respectivos chefs y propuestas. El tostón es un plato sencillo, donde lo más importante es el producto y el horneado necesario para conseguir el crujiente perfecto de la piel del cochinillo.

El exitoso chef visitará estos cuatro locales con sus respectivos responsables: Antonio Romo, propietario y jefe de cocina de Casa Romo; Nati Pérez, cocinera de Diabluras Gastrobar, Juan Antonio Pascual, encargado y propietario y jefe de sala del restaurante 'La Santa', en Alba de Tornes; y Manuela Ciobanu, propietaria y encargada de sala De la Dehesa a su Mesa, en Guijuelo.

Después de visitar los cuatro locales y reunir a los cuatro restauradores para conocer sus puntuaciones provisionales, Alberto Chicote les vuelve a unir para desvelar su puntuación final y, por tanto, el ganador de Batalla de restaurantes. Con sus puntuaciones, el exitoso cocinero consolida la victoria de Casa Romo y mantiene en segunda posición a De la Dehesa a su mesa. Sin embargo, el tenedor amarillo que recibió Juan por su mala actitud, da la vuelta a la parte final de la clasificación ya que, al perder un punto, abandona el tercer lugar, que ahora es para Las diabluras de Nati, y De la Santa, por tanto, se queda en último lugar.

Por otro lado, Alberto Chicote explica sus puntuaciones en el vídeo principal de esta noticia: "En Casa Romo, Antonio está a los mandos de los fogones ejecutando recetas que ha aprendido en los libros de sus referentes". "Antonio tiene que conocer mejor su producto y saber cómo tratarlo, pero, si lleva tantos años en su negocio, estoy seguro de que logrará encontrar la manera de mejorar", explica Chicote.

Por su parte, Chicote explica que en Las diabluras de Nati "la comida se vende al más alto nivel desde la puerta por su historia y trayectoria, pero cuando te sientas a la mesa esas expectativas se desinflan como un globo". "Es verdad que su cocina es precaria, pero de ahí a que haya que clausurarle el chiringuito hay mucha distancia", asegura Chicote, que explica que "eso ya son palabras mayores". "Su trayectoria es impecable y estoy convencido de que encontrará la manera de subsanar los errores que comete", insiste el presentador.

Chicote también se muestra muy crítico con Juan, quien "ha ido de predicando de hostelería": "En 'De la Santa también se cometen errores, como todos los mortales". "Su comida es correcta y la decoración de su lugar promete llevarte al séptimo cielo y se queda a mitad de camino", afirma Chicote, que confía "en que la devoción que tiene Juan por el oficio consiga llevar su restaurante a sus propias exigencias".

Por último, Chicote explica que en De la Dehesa a su mesa, de Manuela, "nos encontramos con una carta espectacular con sus propios embutidos ibéricos, pero luego en la cocina hay muchas carencias". "Creo que, sobre todo, derivadas del desconocimiento", detalla Chicote, que explica que "Manuela tiene que ponerse al frente de su negocio si quiere elevarlo al siguiente nivel": "Estoy convencido de que con esas ganas que tiene va a lograrlo en seguida".

