Cristina, de Valdeconsejo, es la ganadora de Batalla de restaurantes Zaragoza gracias a las puntuaciones que le han otorgado tanto Alberto Chicote como, paradójicamente, sus rivales. A pesar de ser el programa más tenso y en el que los oponentes se han valorado con notas más bajas, ella consigue el primer puesto tanto del chef como de los hosteleros.

Pero el presentador tiene mucho que decir acerca de los participantes de este concurso y no se limita a estampar números en una cartulina. Primero, valora a quien ha quedado en tercer lugar, pero ha obtenido su peor nota. "La Ternasca es el típico restaurante del Tubo de Zaragoza, una zona que no para de cambiar y donde Cristian no se puede relajar si no quiere perder todo lo que ha conseguido".

El Asador Los Gigantes es el siguiente en ser juzgado. "Es un pequeño restaurante de barrio con una clientela fija. Hay más imaginación que recursos, pero mucho corazón", dice del restaurante al que le ha dado un 5. Valdeconsejo, el vencedor, "es un restaurante con un menú muy humilde donde se cocina muy rico y no descuidan la atención. No por estar en un polígono son menos restaurantes".

Pepito Ternera, el último clasificado, tiene su segunda mejor puntuación. "Es un restaurante bonito, con una cocina muy bien ejecutada. Fran hace una comida tradicional en constante evolución, se nota mucho que le encanta cocinar".