Alberto Chicote desvela cuáles son los "imprescindibles" de la fritura malagueña en Batalla de restaurantes

Marisquería Moya es el primer restaurante que se la juega en esta batalla que se está desarrollando en Málaga con Alberto Chicote como juez y parte. Los rivales de su propietario, Juan Moya, ya están sentados a la mesa con el famoso chef, listos para degustar el primer plato, que, en este programa, es la fritura malagueña.

Antes de darle un bocado, entre todos repasan el concepto de este delicioso manjar tan conocido dentro y fuera de nuestras fronteras. "Nosotros le llamamos fritura en Málaga a todo junto en un plato", le aclara Victoria Reyes, propietaria de Sacaba Mar, a Chicote. "Para vosotros, ¿cuáles son los imprescindibles en una fritura de pescado?", quiere saber él.

El primero en responderle es José Carlos Sabastro, copropietario de La Sal y el Son. "Seguro que el boquerón y a mí, personalmente, me gusta mucho el salmonetillo, el jurelillo...", comienza a enumerar. "Pijota, salmonete, boquerón, calamar...", pone en orden Alberto Chicote, que también toma nota de las sugerencias de Pachu Barrera, propietario y jefe de cocina de Taró.

Juan toma nota de todo lo que quieren sus comensales, además de la imprescindible fritura al centro. En el momento de los postres, Victoria se encuentra con un problema: no puede tomar nada, porque es intolerante a la lactosa y en la carta no hay opciones para ella. "Te han castigado sin postre", bromea el presentador. También es ella quien comprueba que en la carta de vinos no hay nada de la tierra, algo que sorprende a todos.

"Ahí hay una chica que es un poquito especial", le advierte Juan a su cocinero cuando Victoria no puede oírle. Las cámaras de Batalla de restaurantes presencian el proceso de elaboración de la fritura malagueña en Marisquería Moya.