Alberto Chicote busca en Batalla de restaurantes el mejor morteruelo de Cuenca

Alberto Chicote busca en Cuenca el mejor morteruelo visitando El Sueño del Quixote, Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez, La Venta de los Montes y Cu4atro Sabores

Este martes, Alberto Chicote estrena un nuevo programa de Batalla de restaurantes a las 22:30 horas en laSexta. En él, el exitoso chef se traslada hasta Cuenca para encontrar el mejor morteruelo.

Para ello, Alberto Chicote visitará cuatro restaurantes de la ciudad junto a sus respectivos responsables: El Sueño del Quixote, Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez, La Venta de los Montes y Cu4atro Sabores.

En este formato, uno de los de mayor éxito en el entretenimiento de la cadena, cuatro restaurantes de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando el plato típico de la zona.

Cada uno de los propietarios de la misma ciudad valorarán al resto de contrincantes de 0 a 10 en seis categorías clave. A ellos se sumará la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final.

La gran novedad de esta tercera temporada llega de la mano del propio Chicote con el tenedor amarillo y el tenedor rojo, con los que podrá restar puntos a los concursantes que no cumplan las normas del programa.

