Una bronca familiar entre Rubén y su madre en cocina incomoda a Alberto Chicote y los restauradores: "Va a venir la madre con la escoba"

Los productos de "quinta gama" y los pimientos fantasma son los protagonistas de la comida que Alberto Chicote y los restauradores degustan en A Ruda. Pero la estrella invitada es la bronca familiar.

Marcelo ya sabe todo sobre Rubén, el propietario de A Ruda, el antiguo furancho reconvertido a restaurante que ahora visitan Alberto Chicote y los concursantes de Batalla de restaurantes Pontevedra.

Dicen que es mejor conocer a tu adversario antes de centrarte en el combate, y eso es lo que ha debido pensar el dueño de Ardora Rest Club. Mientras, Maribel -de Asador Tía Pepa- y Juanjo -de La Posada Brasería Lapamán-, sus oponentes, recogen toda la información que suelta el hostelero argentino. Saben que se enfrentan a un rival que no se lo va a poner nada fácil.

Tras un primer pique con los pimientos, comienza el servicio. Todos acusan a Rubén de tener empanadas congeladas preparadas para servir, algo que han descubierto en una inspección previa. "Croquetas no pidas, que no están hechas por él", advierte Maribel al famoso chef.

Juanjo no puede entender cómo teniendo una cocina tan cara recurre al producto congelado y de quinta gama. El parrillero y responsable del Asador Posada de Lapamán conoce también muy bien a quien hoy le pone el plato en la mesa. "Yo tuve una etapa en la que no tenía quién me hiciera los postres y tire de él, pero en los clientes me generaba división de opiniones", desvela.

A Chicote le falta tiempo para referírselo a Rubén y trata de defenderse cuando le acusan de que sus postres no son caseros. "¿Qué es casero y qué no es casero?", pregunta al aire. "Hay veces que es mejor comprar algo hecho que hacerlo", insiste.

"Yo me encontré lo que pensaba: que había dinero. Solo en maquinaria debe haber unos 100.000 euros", se queja Marcelo, quien al principio del programa hablaba de sus complicados orígenes como inmigrante argentino sin papeles. "A veces, es mucho más fácil. Sobre todo si tienes algo que viene de tu familia", añade.

Al contrario de lo que dijo al principio, en casi todas sus empanadas hay pimientos. "¿Sí? ¿Y eso?", dice él sorprendido. La cocinera es su madre, quien sale a hablar con los concursantes. En la cocina, hay una disputa familiar. Los gritos se escuchan en el salón. Maribel se santigua y Alberto entra en acción.

