José Manuel le cuenta a Alberto Chicote cómo le afecta y le ha afectado el Asperger en su vida. Aunque saca el lado bueno de este trastorno, el joven lo ha pasado mal en su etapa del colegio.

El joven con discapacidad le explica al conductor del programa cómo ve el mundo y cómo ve su trastorno. Una forma de autismo de alto funcionamiento a la que saca su lado bueno. "No le veo nada malo. Hay una parte que la veo como una ventaja. Al ser más bueno en lo que sea, en una cosa, puedo garantizarme un poco más mi futuro".

Pero también el malo. "Lo único que no me gustaba es que me trataran como si fuera Sheldon Cooper o retrasado", confiesa. Y es que se burlaban de él en el colegio.

Alberto Chicote le anima a mandarle un mensaje a aquellos que le hacían 'bullying'. "No me importa lo que digáis he llegado a algo de lo que a mí me gusta", les dice. "Da igual que se rían de mí o no, yo soy feliz", le confiesa el presentador.

Otros momentos destacados

Alberto Chicote acompaña a José Manuel a la escuela de joyería JORGC para intentar que el joven con síndrome de Asperger pueda empezar a cumplir su sueño. Tras examinar las joyas y valorar su trabajo, Emma Beteta, profesora de la escuela de joyería JORGC, le da la noticia de que está admitido en la escuela.

Para conocer más al joven, Carmen, la madre de José Manuel, le cuenta a Alberto Chicote que siempre le ha hecho saber a su hijo, que aunque tuviera síndrome de Asperger, podía llegar a cualquier sitio. "Va a ser un genio, falta que le descubran", asegura.

Para sorprender a José Manuel, el conductor de Auténticos le prepara una visita a las joyerías Tous, una de las más conocidas de nuestro país y que entusiasma al joven con síndrome de Asperger. De la mano de la empresaria y joyera Rosa Tous hacen un recorrido por las instalaciones.

Tras echar currículums, José Manuel consigue su primer contrato en prácticas como joyero. Un sueño que empieza a hacerse realidad del que es testigo Alberto Chicote. "¡Estoy contentísimo! Deseando comenzar", asegura el joven.