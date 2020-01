Héctor lo ha conseguido. La Fundación del coro social del Teatro Real ha aceptado su sugerencia y consigue dirigir un ensayo junto a su profesor.

Alberto Chicote se entrevista con Javier Ruiz-Morote Loft, el director del coro social del Teatro Real. El profesor le confiesa al conductor de Auténticos que le van a dar la oportunidad a Héctor para que dirija el evento de Navidad. Es más, Javier no quiere esperar hasta esa fecha. "Voy a proponerle a Héctor que me ayude a dirigir hoy mismo", asegura. Una experiencia que el chef no se pierde.

Héctor ayuda a su profesor. Con lágrimas en los ojos, Chicote observa cómo el joven con síndrome de Down empieza a lograr su sueño. Una emoción que logra controlar mientras se anima a seguir las directrices del artista en el ensayo general del concierto. "Me has emocionado mucho, de verdad", le confiesa.

Héctor es un artista con síndrome de Down que sueña con dirigir el coro del Teatro Real. Alberto Chicote conoce las grandes aspiraciones del joven de 22 años que es un artista al que le gusta bailar y cantar.

Para conocerle más a fondo, Alberto Chicote acompaña a Héctor al coro social del Teatro Real en el que participa. El joven con síndrome de Down tiene un objetivo: dirigir el coro junto a su profesor. Y así se lo plantea. "¿Puedo dirigir una canción para el día de Navidad?", le dice.

Con los nervios controlados y muy feliz de vivir la experiencia, Héctor tiene el honor de dirigir un ensayo del coro titular del Teatro Real antes del concierto de Navidad. Un "lujo" según confiesa el joven con síndrome de Down.

Vestido para la ocasión y con una sonrisa de oreja a oreja, Héctor dirige por primera vez el concierto de Navidad del Teatro Real formado por 78 cantantes del coro social y el coro formal. Una actuación que emociona al público, a los padres del joven con síndrome de Down y al propio Alberto Chicote. "Estoy por las nubes", confiesa el chico de 22 años tras tu estreno.