¿A qué te como ‘to’ el boquino ahora?

‘Ayer no termina nunca’ de Isabel Coixet “es una especie de remake entre ‘Matrix’ y ‘Las crónicas de Narnia’ donde Candela Peña y Javier Cámara son dos astronautas, explica la directora. La película va de las heridas que deja la pareja. A Isabel la tienen que hacer cosas muy básicas para que guarde rencor.

Candela comenta que lo mejor de que Javier sea su marido no es el pelo, porque “es peludo, es de pelo en pecho, en el ojete no lo sé pero es pelo en nabo también”. La actriz comentó en un programa de televisión que no le gusta que los actores se besen en la boca. Sin embargo, hace una excepción con Marta. Lo hace por la audiencia, y porque “eres monísima”.

La colaboradora, para terminar, le pone a Isabel el momento en el que un espontáneo se subió al escenario de la gala de los Goya “¿por qué todos los frikazos me tocan a mí?, comenta. También ve una parodia suya “lo hace muy bien. Mis padres se partieron la caja”, concluye entre risas.