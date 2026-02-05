Valdivia, tajante tras las denuncias de acoso sexual al alcalde de Móstoles: "Por coherencia política, el PP tendría que ponerlo en calle"

Antonio Ruiz Valdivia analiza la información publicada este jueves por 'El País': el PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual. En el vídeo, los detalles.

Tal como ha publicado 'El País' este jueves, el Partido Popular (PP) de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Según este medio, la edil acudió hasta en seis ocasiones a pedir ayuda a su partido, mediante tres cartas, dos reuniones y otra reunión fallida, recibiendo el rechazo por parte de sus compañeros de partido a seguir adelante con cualquier tipo de denuncia. De este modo, y de acuerdo a la información recogida por el periódico, Ana Millán, llegó a decir a la denunciante: "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia. Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada".

"Las conversaciones que leemos en esa información son absolutamente demoledoras, sobre cómo el PP de Madrid, con Alfonso Serrano y con Ana Millán, intentan tapar ese caso", asegura contundente el periodista de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia. "Y como, además, ni siquiera la quiere recibir Isabel Díaz Ayuso", añade.

"Por coherencia política, el PP tendría que estar poniendo en la calle en estos momentos al alcalde de Móstoles. Lo mismo que exigió con Paco Salazar y con Íñigo Errejón, que fueron ellos los que se fueron de sus puestos", concluye Valdivia. En el vídeo podemos ver al completo esta información.

