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El vídeo viral de Zendaya con una fan en Madrid que ha escrito un libro en el que aparece

Zendaya se ha mostrado muy agradable con una fan que la ha parado mientras paseaba por Madrid para hacerse una fotografía y enseñarle su libro, 'Iconos de estilo', donde aparece la actriz.

El vídeo viral de Zendaya con una fan en Madrid que ha escrito un libro en el que aparece

Después de acudir a la presentación de 'Spider-Man: Brand New Day' junto a Tom Holland, Zendaya ha sido vista paseando por las calles de la capital. La joven actriz estaba en Las Rozas Village cuando una fan se le acercó para sacarse una fotografía y contarle que había hecho un libro, llamado 'Iconos de estilos', en el que una de las protagonistas era ella.

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