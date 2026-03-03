Iñaki Urrutia desenmascara la "magia" de los televisores en las tiendas de electrodomésticos: "Al llegar a casa, Pasapalabra se ve igual"

El humorista se ríe de las teles que en la tienda son espectaculares y parecen sacados de otro planeta con colores que saltan, pero en casa siguen siendo normales: "¡Dejad de estafar".

Iñaki Urrutia denuncia entre risas lo que ocurre en las tiendas de electrodomésticos donde venden televisores que parecen mundos de fantasía. Allí todo se ve increíble: colores que saltan, detalles imposibles y vídeos en "super HD ultra 4K live" que te hacen pensar que la realidad es menos emocionante.

"¡Basta ya, que pensáis que no nos damos cuenta y nos damos cuenta!", ríe el humorista. Según cuenta, siempre que va a una tienda de televisores pasa lo mismo: ponen imágenes para dejarte boquiabierto y asegurar que son "las teles donde mejor se ve del mercado". Pero al llegar a casa, "Pasapalabra se sigue viendo de la misma forma".

"¡Dejad de estafar o pasar esos vídeos que los quiero poner en casa también!", concluye el cómico. Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores coinciden en que en la tienda te quedas embobado, pero la cruda realidad espera en tu salón.