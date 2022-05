El presentador Christian Gálvez vuelve a estar en el centro de todos los focos tras su última declaración de amor a su novia Patricia Pardo en el Día de la Madre. El ex de Almudena Cid le dedicaba estas palabras a su "compañera de vida", quien es mamá de dos pequeños.

"Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado como compañera de viaje y de vida. Ella es fuerte, ella es guerrera, ella ha sido y es la luz que ilumina mi camino. Ojalá siga dando pasiños a mi lado porque me encanta cada centímetro cuadrado de su ser. No dejo, ni dejaré, de admirar su fortaleza. No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Jo, que te incluyan en una familia que no es la tuya vale oro, ¿eh?", comentaba Gálvez en directo en su programa de radio.

Tatiana Arús explica, además, en este vídeo qué otra frase dio Gálvez en su discurso que le ha hecho investigar para comprobar si se ha tatuado el nombre de Patricia...

Almudena Cid manda una pulla con 'Candy' de Rosalía

En el vídeo que acompaña a estas líneas puede verse el stories de Instagram en el que Almudena Cid canta una canción junto a una amiga. El tema elegido es 'Candy', canción de Rosalía perteneciente a su último álbum 'Motomami'.

En las imágenes, la exolímpica canta una parte de la canción que podría aludir a su relación con Christian Gálvez. "No me has olvidao', no me has olvidao', no me has olvidao'", reza la letra de esta composición de Rosalía que versa sobre una expareja que no puede quitarse de la cabeza a su chica.