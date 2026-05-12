Alfonso Arús, tras ver a Bad Bunny "embadurnado" de chocolate en un restaurante de Medellín: "Es una guarrada"

"Una cosa es que lancen los productos sobre la mesa y otra cosa es que ya tengas que embadurnarte como si te estuvieras enjabonando, pero con chocolate, y, luego, chuparlo", asegura Alfonso Arús.

Alfonso Arúsmuestra en este vídeo el "festín gastronómico que se ha dado Bad Bunny" en 'El cielo', un restaurante de Medellín, en Colombia, "donde hay que chuparse los dedos". Según explica Tatiana Arús, se trata de "una experiencia sensorial con chocolate". "Una cosa es que lancen los productos sobre la mesa y otra cosa es que ya tengas que embadurnarte como si te estuvieras enjabonando, pero con chocolate, y luego chuparlo", asegura Alfonso Arús, que critica que le parece "una guarrada".

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