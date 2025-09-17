"Yayas Furious": la surrealista carrera de patinete entre dos abuelas en Murcia

El divertido vídeo de dos abuelas compitiendo en una carrera de patinetes ha desatado la risa entre los tertulianos de Aruser@s. "Creo que van con el chinchón encima, pero se lo han tomado muy en serio", bromea Angie Cárdenas.

Alfonso Arús presenta el surrealista viral de dos abuelas que, animadas por sus vecinos y familiares, han decidido lanzarse a competir en una carrera de patinetes en Las Torres de Cotillas (Murcia).

El viral publicado por '@paquitacarbonell6' ha desatado la risa entre los tertulianos de Aruser@s en el plató. Marc Redondo ha bautizado el vídeo como "Yayas Furious", y es que la velocidad a la que van las dos señoras es digna de película.

A Alba Gutiérrez le ha divertido mucho el momento y señala que "al hacerlo de noche parece que se trate de una carrera ilegal". "Yo creo que van con el chinchón encima, pero se lo han tomado muy en serio", ríe Angie Cárdenas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el gracioso enfrentamiento.