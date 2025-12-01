Rosalía desata la locura en Argentina visitando La Bombonera: así sorprende corriendo descalza por el campo

Rosalía ha visitado Argentina, donde ha acudido a La Bombonera. La cantante ha probado mate y hasta ha corrido por el campo descalza, como puedes ver en este vídeo.

Rosalía ha desatado la locura en Argentina, donde ha recibido una calurosa bienvenida por parte de sus fans argentinos, que le regalaron flores. Además, la catalana ha visitado La Bombonera, donde la han regalado la camiseta de los Boca Juniors. Incluso, en un momento dado Rosalía ha pedido correr por el campo.

"Es curioso porque los argentinos lo primeros que piden es que te definas, si eres de Boca o de River", explica Alfonso Arús, que destaca que "no puede concebir que alguien sea neutral", pero "es lógico que una persona extranjera que no sienta pasión por el fútbol le dé igual". "Eso ha pasado con Dua Lipa, que se la ha visto en los dos estadios con las dos camisetas", explica, por su lado, Hans Arús.

Por su parte, Rocío Cano alucina con las medias de "ejecutiva" de Rosalía mientras corre por el campo de La Bombonera. Además, la artista ha probado el mate en el estadio, como se puede ver en este vídeo.

