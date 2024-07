Según se puede apreciar en un video que ha circulado ampliamente, el novio, con serias dificultades para mantenerse en pie, se abrazaba a su futura esposa para no caer. "Se abrazaba a la mujer porque no se podía poner de pie," describieron los presentes. La situación, que ha generado una mezcla de reacciones entre los internautas, fue comentada con humor por los zapeadores.

Ares Teixidó no pudo evitar bromear sobre el estado del novio: "No descartemos que cuando dijo 'sí quiero' no se refería a otra ronda". El video muestra claramente cómo el novio luchaba por mantener la verticalidad durante la ceremonia y especialmente en la salida de la iglesia.

A pesar de su estado, la pareja logró saludar a los asistentes y posar para las fotos, aunque no sin dificultad. "El álbum de esta boda tiene un récord Guinness; es el único en el que el novio sale con los ojos cerrados", bromeó el humorista Iñaki Urrutia, reflejando el espíritu con el que se ha tomado el incidente.

Mientras tanto, el presentador Dani Mateo se puso en el lugar de la novia, especulando con humor sobre sus pensamientos al ver a su pareja en ese estado. "Si me viene así el día de la boda, ¿qué me espera?", comentó Mateo, generando risas entre sus compañeros de plató.