Los vídeos de los espectadores de Aruser@s del temporal de nieve: "Mirad la nevada que está cayendo en el centro de Madrid"

La borrasca Kristin nos trae la nieve a diversos puntos de España y los espectadores de Aruser@s mandan sus vídeos al programa de laSexta. Marc Redondo nos da la previsión del tiempo.

Alfonso Arús se desplaza a otras ciudades de España sin salir del plató de Aruser@s para tomarle el pulso a este miércoles de nieve gracias a los vídeos de los espectadores del programa de laSexta.

"Mirad la nevada que está cayendo en el centro de Madrid", dice el primero de ellos mientras disfruta de un tranquilo desayuno con su hijo. "Es increíble", asegura.

En Rueda, Valladolid, también hay nieve. "Lleva nevando como media hora y hay un grado. Se espera que nieve más a lo largo de la mañana", dice otra televidente.

Las imágenes llegan también de Guadalix de la Sierra (Madrid): "Así estamos y sigue nevando".

Marc Redondo nos da la previsión del tiempo hoy en nuestro país: "Tenemos una novedad. La Agencia Estatal de Meteorología acaba de activar el aviso rojo en Extremadura, en Cáceres, por fuertes rachas de viento que pueden superar los 100 km/h". También hay otra alerta roja en el interior de Almería.

"Es verdad que la borrasca Kristin es muy intensa, pero va a pasar muy rápido", nos tranquiliza el meteorólogo. Mira la previsión completa en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.