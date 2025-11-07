Alfonso Arús, tras ver la gamberrada viral de un niño: "Los abuelos somos cómplices de las travesuras de nuestros nietos"

Para Alfonso Arús este viral presentado en Aruser@s define perfectamente la complicidad que tienen los abuelos y los nietos y cómo se protegen mutuamente ante pequeñas trastadas.

Alfonso Arús presenta un viral en Aruser@s en el que se ha sentido "muy identificado". "Los abuelos somos cómplices de las travesuras de nuestros nietos", ríe el presentador del programa, antes de mostrar el vídeo del yayo que intenta proteger al pequeño de la casa de una gamberrada.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, al niño le han prohibido coger el teléfono, pero disfruta de jugar con el móvil sentado en el sofá junto a su abuelo, aprovechando que su madre se encuentra en la cocina.

De pronto, la madre llama a su hijo y, al escucharlo, el abuelo le da un pequeño toque en la mano para que rápidamente pueda ocultar el dispositivo entre los cojines y hacer ver que solo están viendo la televisión.

