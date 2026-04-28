El vídeo viral de Miguel Ángel Silvestre montando a caballo sin camiseta que conquista a Rocío Cano

"¿Quién es ese hombre?", comienza a cantar Rocío Cano cuando Alfonso Arús le enseña este vídeo protagonizado por Miguel Ángel Silvestre montando a caballo en su último rodaje.

Miguel Ángel Silvestre ha enloquecido a las redes sociales montando a caballo sin camiseta en pleno rodaje. "¿Quién es ese hombre?", canta Rocío Cano al ritmo de la mítica canción de la telenovela 'Pasión de Gavilanes'. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

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