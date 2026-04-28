Ahora

Viral

El vídeo viral de Miguel Ángel Silvestre montando a caballo sin camiseta que conquista a Rocío Cano

"¿Quién es ese hombre?", comienza a cantar Rocío Cano cuando Alfonso Arús le enseña este vídeo protagonizado por Miguel Ángel Silvestre montando a caballo en su último rodaje.

El vídeo viral de Miguel Ángel Silvestre montando a caballo sin camiseta que conquista a Rocío Cano

Miguel Ángel Silvestre ha enloquecido a las redes sociales montando a caballo sin camiseta en pleno rodaje. "¿Quién es ese hombre?", canta Rocío Cano al ritmo de la mítica canción de la telenovela 'Pasión de Gavilanes'. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no está conforme con la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
  2. El Gobierno encara otro fracaso ante la previsible caída de la prórroga del alquiler por los 'noes' de Junts y de un hipócrita PP
  3. Vox insiste en extender la prioridad nacional a toda España mientras el PP cambia de guion: ahora habla de migración con contratos de trabajo
  4. El paro sube al 10,83% en primer trimestre de 2026, el peor dato desde 2013
  5. Abortar fuera de Madrid: los médicos recomiendan ir a Cataluña ante el riesgo de rechazo del comité
  6. Un año del apagón: certezas, dudas y consecuencias del día en el que España se quedó a oscuras