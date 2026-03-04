Rocío Cano desvela la práctica de un profesor que obligó a leer su novela en la universidad: "Era un prestigioso periodista"

"Es la versión moderna de los profesores que te colaban su libro en la universidad", bromea Alba Gutiérrez, tras conocer que un docente italiano de Física ha obligado a sus estudiantes a seguir sus vídeos en redes sociales si quieren obtener puntos extra en la nota final.

Un profesor italiano de Física ofrece hasta dos puntos extra en la nota finala sus alumnos si siguen e interactúan con sus vídeos en redes sociales, solicitando incluso capturas de pantalla como prueba. Una iniciativa ha generado debate sobre si se trata de una herramienta educativa o una estrategia para ganar seguidores.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores comparan esta práctica con la costumbre de algunos docentes de recomendar sus propios libros, algo que Rocío Cano ejemplifica con una anécdota personal sobre un profesor que les hizo leer una novela escrita por él, aunque no se trataba de material académico.

"No voy a decir el nombre, pero mi profesor fue un prestigioso periodista que durante dos sesiones nos dio un libro que ni siquiera era un manual, sino una novela que había escrito", recuerda entre risas la colaboradora.

