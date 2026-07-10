El vídeo viral del joven que quiere impresionar a su novia con un patinete y acaba perdiendo los dientes

En Aruser@s Fresh recuperamos uno de los 'gambazos' más comentados de la temporada: un joven intenta lucirse con un truco de monopatín mientras lleva a su novia a cuestas, pero la maniobra termina de la peor manera posible.

La confianza en la pareja es importante, pero quizá no tanto como para subirse a hombros de alguien que está a punto de hacer un truco con un monopatín. Eso debió pensar más de un espectador al ver este viral recuperado por Aruser@s Fresh, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada y que, según los colaboradores del programa, merece un lugar destacado en el ranking de los mejores "gambazos" del año.

En las imágenes, un joven intenta impresionar a su novia realizando una maniobra con el monopatín mientras ella va subida a aupas. La teoría parecía sencilla; la práctica, no tanto. Con el peso de ambos, el equilibrio desaparece en cuestión de segundos y la pareja termina desplomándose contra el suelo.

La peor parte se la lleva él al caer de lleno de morros con un golpe tan aparatoso que acaba perdiendo varios dientes.

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