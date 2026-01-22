Los colaboradores de Aruser@s, en el top 2 del ranking de Álvaro Casares de personas "poco fiables"

"No somos de fiar, porque estamos contentos por las mañanas", bromea Alfonso Arús, tras conocer el ranking del creador de contenido Álvaro Casares sobre "gente que no es de fiar".

Álvaro Casares, uno de los creadores de contenido favoritos de Aruser@s, desvela su particular lista de personas "poco fiables". Un ranking en el que, según él, algunos de nuestros colaboradores parecen tener su lugar asegurado.

Según el tiktoker, empezando por el número 10, las personas "poco cafeteras" no le dan buena espina. Le siguen aquellos que "no se ponen sus peores ropas" para estar cómodos en casa. En el número 8, a quienes, para abrir un regalo, no rompen el papel, y muy cerca, a la gente a la que "no le cae mal nadie".

En el número 6 aparece la gente que, al salir a tomar algo, se limita estrictamente a lo que dijo: "Una caña y una Coca-Cola, nada más". A mitad de la tabla se encuentra la gente que nunca ha robado nada, ni en el trabajo ni en un buffet. En el número 4, destacan las personas poco cordiales, que no dicen "gracias", "hola" o "adiós".

Y llegamos al top 3: en el número 3, aquellos que dicen frases como "vamos fluyendo"; en el 2, la gente que está excesivamente contenta por las mañanas; y en el número 1, según Casares, quienes utilizan palabras como "bebé" o "corazón". "¿Qué hacéis?", concluye el tiktoker.

"Pues no somos de fiar para Álvaro, porque estamos contentos por las mañanas", bromea Alfonso Arús en el plató, generando risas entre los colaboradores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.