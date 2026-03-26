Vídeos en formato TikTok y de menos de dos minutos: así le pasan los partes de guerra a Trump para que no pierda la atención

Los detalles Desde el inicio de la guerra en Irán, los oficiales militares elaboran a diario vídeos de ataques exitosos que llegan a manos de Trump, pero el montaje se reduce a dos minutos de explosiones. Si no Trump pierde el interés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe los informes de guerra en formato de videoclips de menos de dos minutos, similares a los de TikTok, debido a su corta capacidad de atención. Los oficiales militares preparan diariamente vídeos de ataques exitosos que se editan para captar su interés, pero estos resúmenes breves podrían ocultar información crucial. Blas Moreno, de 'El Orden Mundial', y el analista de defensa Guillermo Pulido, critican la improvisación de Trump al ignorar advertencias y depender de su instinto. Durante su mandato, el equipo de Trump simplificó informes complejos, y él sigue defendiendo que a EE.UU. le va bien en Irán, basándose en estos informes concisos y sesgados.

Al presidente de Estados Unidos los partes de guerra se los tienen que presentar en formato videoclip, como en TikTok. Vídeos de menos de dos minutos porque si no pierde la atención y el interés. De hecho, Trump no aguanta más tiempo viendo algo o escuchando a alguien.

Y así es como está tomando las decisiones, con vídeos como los que acompañan esta noticia. Picando bombardeos, el mando central estadounidense busca crear un impacto directo en su presidente para captar y mantener su atención. Porque si no son vídeos así, cortitos, rápidos y en formato TikTok, el interés de Trump se pierde en sus sueños.

Desde el inicio de la guerra en Irán, los oficiales militares elaboran a diario vídeos de ataques exitosos que llegan a manos de Trump. Pero el montaje se reduce a dos minutos de explosiones. Ni más, ni menos. Una guerra editada en dos minutos que podría estar ocultando mucho más de lo que muestra.

"Hubo alguien que le dijo a Trump "esto es mala idea" y el presidente ignoró esas informaciones y tiró de instinto", cuenta Blas Moreno, Codirector 'El Orden Mundial', en Al Rojo Vivo. Por su parte, Guillermo Pulido, analista de defensa, señala que Trump "decidió no hacer caso a una posibilidad que, evidentemente, era bastante probable y a partir de ahí está improvisando".

En el primer mandato del presidente su equipo simplificaba los informes densos como si fueran un programa de FOX, su querida cadena amiga. En esta guerra con Irán, Trump se ha quejado, incluso, de la cobertura mediática que han dado los medios. Porque él, sigue en sus trece y asegura que a EEUU le va "extraordinariamente bien en Irán". Sobre todo si ve la guerra a través de "informes" tan escuetos y sesgados.