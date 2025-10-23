Ahora
Alfonso Arús, al truco del regateo con bolsas de colores en el Gran Bazar de Estambul: "Te llaman lerdo"

En Aruser@s, Alfonso Arús alucina al descubrir una curiosa estrategia de los vendedores del Gran Bazar de Estambul: según el color de la bolsa que te entregan, saben si eres un turista fácil de regatear o no.

Para los colaboradores de Aruser@s, hasta los lugares más maravillosos y con encanto del mundo terminan decepcionando. "Y te preguntas, ¿de verdad era eso?", bromea Alfonso Arús sobre esos sitios que "te pintan de bonitos" y resultan ser un "auténtico fiasco".

Los jóvenes del podcast '@kncelados' han desvelado cuáles son los peores lugares para viajar y, además, comparten una curiosidad que deja a Alfonso Arús completamente sorprendido.

En su particular top 3 de destinos decepcionantes, el primer puesto lo ocupa Orlando, "considerada una de las ciudades más decepcionantes de 2025". Le sigue de cerca Times Square, descrito como "masificado, sucio, ruidoso y sobrevalorado". En tercera posición aparece el Gran Bazar de Estambul, "criticado por vendedores agresivos, falta de precios claros y ambiente caótico".

Precisamente al hablar del Gran Bazar, uno de los jóvenes del podcast desvela un detalle que deja a Arús sin palabras: dependiendo del color de la bolsa que te entreguen, los vendedores saben si eres un cliente fácil de regatear o no. "Si te ven con la bolsa roja o con la bolsa lila, ya saben cómo regatearte o qué precio darte", asegura.

"Vamos, que depende de la bolsa que te den, te llaman lerdo o listo", bromea Alfonso Arús, antes de sugerir que los vendedores empiecen a cambiar de color sus bolsas ahora que el secreto ha salido a la luz.

