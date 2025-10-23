Alfonso Arús habla sobre los beneficios de apuntar la lista de la compra en papel y no en el móvil, según la psicología

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el estudio que señala que escribir a mano, por ejemplo, la lista la compra, "activa más regiones relacionadas con la memoria, la percepción y a coordinación".

Según la psicología, apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil tiene su motivo. Alfonso Arús desvela en el vídeo sobre estas líneas todos los detalles del estudio que determina que "quienes escriben a mano activan más regiones relacionadas con lamemoria, la percepción y la coordinación".

Angie Cárdenas asegura que anotar en la libreta le da "sensación de control". Alba Gutiérrez, por su parte, destaca otro punto a favor: "El escribir te permite una memoria muscular".

Sin embargo, Alfonso Arús confiesa que se ha pasado al otro bando: "Desde que vamos con el teléfono móvil me da vergüenza sacar el papel, parece viejuno".

