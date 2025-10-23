Ahora
Alfonso Arús desvela qué dice la psicología sobre apuntar la lista de la compra en papel y no en el móvil

'Top Expertos'

Alfonso Arús habla sobre los beneficios de apuntar la lista de la compra en papel y no en el móvil, según la psicología

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el estudio que señala que escribir a mano, por ejemplo, la lista la compra, "activa más regiones relacionadas con la memoria, la percepción y a coordinación".

Según la psicología, apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil tiene su motivo. Alfonso Arús desvela en el vídeo sobre estas líneas todos los detalles del estudio que determina que "quienes escriben a mano activan más regiones relacionadas con lamemoria, la percepción y la coordinación".

Angie Cárdenas asegura que anotar en la libreta le da "sensación de control". Alba Gutiérrez, por su parte, destaca otro punto a favor: "El escribir te permite una memoria muscular".

Sin embargo, Alfonso Arús confiesa que se ha pasado al otro bando: "Desde que vamos con el teléfono móvil me da vergüenza sacar el papel, parece viejuno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez pide en Bruselas mecanismos contra la especulación y destinar más fondos para combatir el problema de la vivienda
  2. La Audiencia de Valencia ordena que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en las horas críticas de la DANA
  3. España contribuirá a la compra de armamento a EEUU para Ucrania junto a más países de la OTAN
  4. Espantada, cero explicaciones y "denuncias falsas": Moreno Bonilla y su consejero hacen oídos sordos a las críticas por los cribados
  5. La borrasca Benjamín activa la alerta roja en el litoral cántabro y vasco con olas de más de ocho metros y vientos huracanados de 167 km/h
  6. Las cartas de amor de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Me moría de ganas por besarte en el cuello y abrazarte por la cintura"