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Estas son las mejores frutas para favorecer la longevidad: los arándanos, en el número 1
Alfonso Arús repasa el ranking de la especialista Irene Pinilla sobre las frutas más beneficiosas para proteger las células y el cerebro del envejecimiento, con los arándanos liderando la lista.
En la sección 'Top expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús ha repasado las recomendaciones de la especialista en longevidad Irene Pinilla sobre cuáles son las mejores frutas para proteger las células y el cerebro del envejecimiento.
Según este ranking, el aguacate ocupa el puesto número 2 gracias a sus grasas saludables beneficiosas para el corazón, el kiwi se sitúa en el número 3 por su alto contenido en vitamina C, y el número 1 lo coronan los arándanos. "Voy a pedir doble de arándanos en la tarta de queso", bromea Alfonso Arús tras conocer la noticia. Puedes ver el ranking al completo en el vídeo sobre estas líneas.
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