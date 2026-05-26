Estas son las mejores frutas para favorecer la longevidad: los arándanos, en el número 1

Alfonso Arús repasa el ranking de la especialista Irene Pinilla sobre las frutas más beneficiosas para proteger las células y el cerebro del envejecimiento, con los arándanos liderando la lista.

En la sección 'Top expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús ha repasado las recomendaciones de la especialista en longevidad Irene Pinilla sobre cuáles son las mejores frutas para proteger las células y el cerebro del envejecimiento.

Según este ranking, el aguacate ocupa el puesto número 2 gracias a sus grasas saludables beneficiosas para el corazón, el kiwi se sitúa en el número 3 por su alto contenido en vitamina C, y el número 1 lo coronan los arándanos. "Voy a pedir doble de arándanos en la tarta de queso", bromea Alfonso Arús tras conocer la noticia. Puedes ver el ranking al completo en el vídeo sobre estas líneas.

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