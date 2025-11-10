Belén Esteban, tras confesar que no leerá las memorias del rey Juan Carlos: "Con los años que tiene, tráetelo a Sanxenxo"

Belén Esteban asegura que no se va a leer las memorias del rey Juan Carlos, de quien dice que aunque ha hecho cosas mal a su edad debería volver a España en vez de estar en Abu Dabi: "En Sanxenxo será feliz".

Belén Esteban ha acudido a LOS40 Music Awards, donde ha hablado con los reporteros sobre las memorias del rey Juan Carlos. "No las he leído porque francés no sé", ha asegurado la colaboradora de televisión, que, sin embargo, ha confesado que tampoco las va a leer.

"Yo le he apoyado, pero es verdad que ha hecho cosas que no han estado bien y hay que reconocerlo", ha asegurado Belén Esteban, que, no obstante, ha matizado: "Con los años que tiene que esté en Abu Dabi, pues chico, tráetelo a España, a Sanxenxo, que va a ser feliz".

Por último, preguntada sobre si escribirá sus memorias, Belén Esteban ha contestado tajante que lo que hará será una serie. "La serie, que tenemos ya el reparto medio hecho", bromea Tatiana Arús.

