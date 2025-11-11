Ibai Llanos recrea el mítico concurso de "coger todo en 90 segundos" con sus seguidores

El youtuber vasco ha organizado un divertido reto con dos de sus seguidores, en el que tienen que llenar un carrito de supermercado con los productos más valiosos posibles en tan solo 90 segundos.

¿Y si tuvieras 90 segundos para coger todo lo que quieras? "Por el año 83 yo hacía un concurso en Antena 3 de radio que consistía en dos personas que tenían que coger en un minuto todo lo que querían del supermercado, y ganaba quien introducía en el carrito productos de mayor valor", recuerda Alfonso Arús al presentar este viral de Ibai Llanos.

En el vídeo que acompaña la noticia, Miguel y Antonio se enfrentan en una carrera contrarreloj por ver quién consigue llenar su carrito con más productos y de mayor valor: desde móviles y aspiradoras Dyson hasta lavadoras y televisores. Al final del desafío, los carritos suman 16.755 euros contra 9.701 euros, dejando claro quién se lleva la victoria.

Sin embargo, la competición da un giro inesperado cuando uno de los participantes utiliza su comodín de cambio de cesta, intercambiando la suya por la que contenía más valor. El momento ha generado sorpresa y risas entre los colaboradores de Aruser@s.

