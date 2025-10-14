Ahora
David Beckham se vuelve viral tras fotografiarse con Shaquille O'Neal y Yao Ming

Viral

David Beckham se vuelve viral tras fotografiarse con Shaquille O'Neal y Yao Ming por su diferencia de altura

David Beckham se ha fotografiado en un partido de la NBA en China con Shaquille O'Neal y Yao Ming, que miden 2,16 y 2,29 metros, originando esta foto viral por su gran diferencia de altura.

David Beckham ha asistido a un partido de la NBA en China, donde ha saludado a Shaquille O'Neal y Yao Ming, que miden 2,16 y 2,29 metros. El exfutbolista del real Madrid y actual copropietario del Inter de Miami se ha fotografiado con ambos, dejando dos curiosas imágenes que han revolucionado las redes sociales por su gran diferencia de altura.

"Pobre Beckham", destaca Alfonso Arús, que reflexiona en el plató de Aruser@s tras ver las fotografías: "Además, está empequeñeciendo". "Parece un pin", afirma, por su lado, Angie Cárdenas, que destaca que "está menguando". Por último, Tatiana Arús resalta que "parece un montaje fotográfico".

