Victoria Beckham habla por primera vez de Rebecca Loos tras cumplir 26 años con David Beckham: "Hemos capeado al maldito temporal"

"La gente decía que no funcionaria y ya llevamos 26 años", destaca Victoria Beckham en este vídeo, donde reflexiona sobre su matrimonio con David Beckham: "Nos han pasado tantas cosas... y siempre hemos estado juntos".

"Victoria Beckham ha hablado por primera vez en un podcast de Rebecca Loos y ella lo que dice es que no dio crédito y que sirvió para unir más a la pareja", explica Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña las declaraciones de la diseñadora de moda.

Tras se preguntada por la polémica de Rebecca Loos, la mujer que cuidaba a sus hijos durante su época en Madrid y que aseguró haberse acostado con David Beckham, la diseñadora ha respondido tajante: "Nos han pasado tantas cosas... estábamos hablando de ello porque recientemente hemos celebrado nuestros 26º aniversario de boda".

"Por cierto, la gente decía que no funcionaria y ya llevamos 26 años", ha destacado Victoria Beckham, que ha insistido: "Nos han pasado tantas cosas... y siempre hemos estado juntos y hemos capeado el maldito temporal".

Tras escucharla, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Mira que he hecho entrevistas en mi vida y creo que nunca he visto una persona tan convencida y con tantos detalles como Rebecca Loos, que no duda ni un segundo". Por su parte, Angie Cárdenas destaca que Victoria Beckham "no lo niega sino que lo minimiza porque ya ha pasado".

