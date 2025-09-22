Carliyo y Natalia Palacios se casan: este es el momento en el que ve a la influencer vestida de novia

Carliyo ya manifestaba hace unos días que temía que, al no llorar tras ver a Natalia Palacios aparecer vestida de novia, esta le dejara en el altar. Así ha sido el momento viral.

Carliyo, uno de los tiktokers favoritos de Aruser@s, se ha casado con su novia, la influencer Natalia Palacios. "Por fin se han casado y hemos zanjado la duda", destaca Hans Arús, que recuerda cómo el joven malagueño había confesado a sus seguidores su temor a no llorar en este día tan especial.

"Es que es capaz de dejarme si no me pongo a llorar al verla vestida de blanco", temía Carliyo en este vídeo, donde reflexionaba: "Lloraré si puedo llorar... Es que tengo una presión en el pecho... ¿Tengo que ponerme un tutorial para ver cómo tengo que llorar?".

Ahora, Hans Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia cómo ha sido el momento en el que Natalia ha llegado y la reacción del influencer: "Lo estáis viendo, hay abrazo, beso... ¡pero no ha llorado!".

"Ella le dijo que le iba a llevar un vestido con el que se le iban a saltar todas las lágrimas y que iba a ser imposible que no llorara, pero, finalmente, se ha emocionado pero no ha llorado", detalla Hans Arús mientras que Tatiana Arús destaca que "ha sido una boda muy divertida".