El vídeo de la nueva muñeca Bratz de Lola índigo: "Se le parece muchísimo"

Lola Índigo acaba de anunciar el lanzamiento de su muñeca Bratz, que estará a en preventa el 29 de octubre, el 30 de octubre en su tienda oficial y el 2 de noviembre en el resto de tiendas.

Lola Índigo ha anunciado el lanzamiento de su propia muñeca Bratz, que se lanzará en preventa el próximo 29 de octubre a las 17 horas. Tatiana Arús detalla en el vídeo principal de esta noticia que, además, "el 30 de octubre se lanzará en su tienda oficial y el 2 de noviembre ya estará disponible en todas las tiendas". "La verdad que se parece mucho, es muy fiel al original", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, hace unas semanas se empezó a relacionar a la cantante con el streamer Illojuan, con el que se la ha visto de vacaciones en Ibiza junto a otros amigos. Al hilo de estos rumores -y del surgimiento de otros nuevos romances, como el de Aitana y Plex- Alba Gutiérrez hizo en este vídeo una interesante reflexión: "Ha cambiado un poco lo de folklórica contorero. Ahora es artista con streamer o youtuber. Es la pareja moderna".

A Alfonso Arús, esta combinación le gustaba mucho más: "A mí, la pareja folklórica + torero me ha dado siempre una caspa...".

