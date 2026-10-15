Alfonso Arús, al taller de bicis viral por sus tarifas extra: "Por cinco euros, merece la pena opinar"

El taller de Ángel tiene una lista de precios muy particular: mirar, opinar o tocar la bicicleta puede salir más caro que la propia reparación.

Hay talleres en los que pagas por arreglar la bicicleta y otros en los que parece que también te cobran por dar tu opinión. Es el caso del taller de bicis de Ángel, que se ha vuelto viral por el cartel que ha colocado en la entrada, donde deja muy claro que meter las narices en una reparación puede tener un coste adicional.

La lista de tarifas no tiene desperdicio. A la factura inicial hay que sumar 10 euros por estar mirando, 15 euros si además opinas y 20 euros por ayudar al mecánico. Si te da por toquetear la bicicleta, la cosa sube a 25 euros. Pero cuidado, porque si has tocado algo y no lo dices, la tarifa se dispara hasta los 40 euros.

Y todavía hay más. Si llegas al taller después de haber visto en internet cómo se arregla la bicicleta porque "es facilísimo", prepárate para pagar 60 euros extra. Eso sí, si confundes el taller con un aparcamiento, Ángel te cobra solo cinco euros.

Una política de precios que no ha pasado desapercibida para Alfonso Arús. "Por cinco euros, merece la pena opinar", bromea el presentador de Aruser@s, que considera que Ángel todavía tiene que revisar su estrategia comercial: "Tiene que ajustar las tarifas, están desequilibradas".

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