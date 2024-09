"No ha ido nadie, cosa que aplaudo sinceramente", opina el presentador de Aruser@s tras escuchar esta noticia viral que le ha dejado a cuadros. Alfonso Arús no puede creerse que esta pareja de 23 años haya pedido 450 dólares a cada uno de sus invitados por acudir a su boda.

El novio (@imhassanrahim en TikTok) ha subido un vídeo quejándose a las redes sociales porque sus amigos y familiares sí que están dispuestos a gastarse el dinero en un concierto de Beyoncé, pero no para ir a su boda.

"El problema ya no son los 450 euros, sino la exigencia", insiste el conductor del espacio, que sigue indignado. "Si tú no puedes gastarte ese dinero en tu boda porque no lo tienes, no exijas al resto que te pague ese dinero", comenta Angie Cárdenas.