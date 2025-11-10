Meghan Markle y Harry, Mariah Carey... así ha sido la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner en la mansión de Jeff Bezos

Desde Meghan Markle a Paris Hilton, Demi Moore o Mariah Carey, nadie se ha querido perder el 70 cumpleaños de Kris Jenner. Una fiesta organizada por sus hijas con temática 'agente 007' en la mansión de Jeff Bezos.

Muchos rostros conocidos han acudido al cumpleaños de Kris Jenner. "Parecía una auténtica alfombra roja", asegura Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia los invitados más destacados del 70 cumpleaños de la matriarca del clan Kardashian Jenner.

Naomi Watts, Demi Moore, Mariah Carey, Paris Hilton, Meghan Markle y el príncipe Harry... "Creo que no faltó nadie", afirma la colaboradora de Aruser@s, que destaca que en la fiesta, organizada por sus hijas y celebrada en la mansión de Jeff Bezos, "la temática era Agente 007".

Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el vídeo: "Por más millonarios que sean todos, debe de ser estresante decidir qué le regalas". "El homenajeado tiene pasta y de todo, pero el homenajeado saben que los invitados también tienen pasta, algunos incluso más que él, por lo que espera un regalo acorde, pero si algún invitado racanea y le lleva un libro...", reflexiona.

"Yo prefiero ir a un cumpleaños de gente normal", destaca el presentador, que abre debate en plató: "Tú cómo le dices a Bezos, Mariah Carey y Paris Hilton que hagan un fondo común para regalar una yogurtera".

